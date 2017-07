Kvist: Vi skal bevare kulturen efter profilafgange

Flere nye spillere er hentet til FCK som erstatninger, og det gør det til en udfordrende fase for det danske mesterhold, mener William Kvist.

- Det er på sin vis spændende, at tingene ikke er lineære. At tingene ikke bare går op eller ned den ene vej, men at det går i nogle cyklusser. Og det har jeg efterhånden prøvet nogle gange.

- Og med de profilafgange vi har haft de seneste 10-12 måneder og seks måneder specielt, så vil det være en ny cyklus.

- Det vil være nogle nye folk, der skal sættes i scene og sælge sig til den gode herre til venstre for mig, siger Kvist og peger på FCK-træner Ståle Solbakken.

For Kvist handler det mest af alt om ikke at rokke ved den kultur, der har hersket i klubben i mange år.

- Det vigtigste er at bevare kulturen i klubben. Det er grundlaget for os. Det er fint, at der kommer nye spillere, men de skal passe ind i kulturen, og den taktik vi har, siger Kvist.

I lørdags spillede FCK 1-1 hjemme mod AaB, efter at holdet havde vundet 3-1 ude over slovakiske Zilina i anden kvalifikationsrunde i Champions League sidste onsdag.

FCK-spillerne virkede trætte i anden halvleg mod AaB, som ifølge Kvist spillede klogt i slutfasen.

- Det er nok en kombination af flere ting. Det var den første kamp, efter at vi havde spillet i Zilina. Og der er kort tid mellem kampene.

- Vi kom til løbe meget efter dem, og de fik spillet bolden fint rundt om os, siger Kvist.

Solbakken mener dog ikke, at de mange kampe er skidt for holdet.

- Det bør ikke være noget problem for os at spille to kampe om ugen. Det har vi været gode til i Europa i mange år.

- Holdet har også hvilet og trænet godt de seneste dage, så det er ikke nogen undskyldning, siger Solbakken.

FCK skal onsdag aften klokken 19.30 spille returkamp mod Zilina i Parken.