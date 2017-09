Kvindetræner opfordrer til løsning før VM-kvalifikation

Nu håber træneren på en hurtig løsning i forhandlingerne om en ny landsholdsaftale, da der på tirsdag venter en vigtig åbningskamp i VM-kvalifikationen ude mod Ungarn.

- Jeg har ikke noget i klemme med spillerne. Jeg er ikke sur og skuffet over dem.

- Jeg har fyldt bilen op, og venter bare på at køre til Horsens, eller hvor vi nu skal samles. Jeg er klar, og det er resten af trænerteamet også. Der er slet ikke nogen bad feelings over for spillerne, siger landstræneren.

Randa-Boldt blev for nylig indsat som midlertidig landstræner, efter at Nils Nielsen trak sig fra jobbet efter den tabte EM-finale mod Holland.

Fredagens EM-revanche mod hollænderne i Horsens var udsolgt, og der var lagt op til en festlig aften.

- Det er drønærgerligt, at kampen mod Holland er aflyst. Det var en stor kamp, vi kunne have fået som optakt til vores VM-kvalifikation.

- Samtidig er jeg ked af det på spillernes, DBU's og hele fodbolddanmarks vegne, at de to parter ikke har kunnet nå til enighed.

- Det er ikke raketvidenskab, at det forringer de sportslige forberedelser til VM-kvalifikationen.

- Det er meget beklageligt, men jeg kan ikke gøre andet end at afvente, at de to parter når til enighed, og så må vi være så skarpe som muligt i træningen, når spillerne forhåbentlig kommer ind, siger han.

Hvis DBU og Spillerforeningen ikke når frem til en løsning før tirsdagens VM-kvalifikationskamp i Ungarn, er det uvist, hvad der vil ske.

- Jeg afventer DBU's ledelse. De er ved at undersøge en masse i forhold til Uefa (Det Europæiske Fodboldforbund, red.) og Fifa (Det Internationale Fodboldforbund, red.).

- Der har ikke før været eksempler på, at spillere har strejket til en kamp, siger Søren Randa-Boldt.

Landstræneren mener ikke, at der er plads til at tabe til Ungarn, hvis kvindelandsholdet skal til VM i Frankrig i 2019.

- Det er der ikke. Derfor er det drønærgerligt, at vores forberedelse har fået et hak.

- Jeg håber bare, at de så hurtigt som muligt bliver enige, og så har jeg heldigvis et rigtig godt kendskab til holdet, siger han.