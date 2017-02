Flere dygtige trænere og dommere, nyt tøj og bedre træningstider er blandt de forslag, der er blevet taget op i Dansk Boldspil-Unions (DBU) kvindekommission for at give kvinder bedre vilkår i fodboldverdenen. Kommissionens formål er at styrke og udvikle kvindefodbold. Her ses Nadia Nadim spille for Danmark.

Kvinder savner lige vilkår i fodboldklubberne

Ulige vilkår i klubberne er en af de udfordringer, kvindefodbolden står over for.

- Der skal være lige vilkår, så pigerne føler sig prioriteret.

- Jeg ser et kæmpe potentiale i kvindefodbolden. Et uudnyttet potentiale. Det er der måske mange andre, der gør i Danmark, men det er lidt, som om man ikke er nået et skridt længere.

- Hvis vi ikke gør noget proaktivt, tror jeg, vi kommer til at hænge langt bagefter, fordi der sker så meget i andre lande, siger Katrine S. Pedersen.

Cheftræner for Brøndbys fodboldkvinder Per Nielsen fremhæver, at det falder tilbage på klubberne, der skal sørge for, at det er interessant at gå til fodbold som pige.

- Man ser jo tit ude i klubberne, at pigerne får de dårligste træningstider, de dårligste træningsbaner og aflagt træningstøj.

- Kvinderne bliver i flere tilfælde nedprioriteret i klubberne. I stedet skal de prioritere dem mere, siger Per Nielsen.

Hos Dansk Boldspil-Union (DBU) tager man kritikken til efterretning.

Formanden for DBU's kvindeeliteudvalg, Mette Bach Kjær, påpeger, at hele branchen skal fokusere på bedre vilkår til kvinderne, hvis de skal fastholdes i sporten.

- Hvis vi skal have pigerne til at blive, skal vi have dem til at føle sig prioriteret.

- Vi kan starte med at gribe i egen barm og sørge for, at vi i DBU er med til at prioritere kvindefodbold og skaber nogle principper og vilkår, der gør, at man er lige.

- Det kan man på samme måde gøre ude i klubberne. Hvis man har U8-drenge, skal man også tilbyde U8-piger. Der skal være plads til begge køn, siger Mette Bach Kjær.

DBU nedsatte i 2016 en kvindekommission, der i løbet af 2017 skal mødes flere gange for at lave anbefalinger til, hvordan kvindefodbolden kan styrkes.

Her er både Katrine S. Pedersen og Per Nielsen medlemmer.

I Danmark går omkring 65.000 piger og kvinder til fodbold, men DBU håber på, at tallet er lidt mere end fordoblet i 2025.

Selv om meget af det daglige arbejde ligger i klubberne og i DBU, skal der en fælles indsats til blandt både DBU, klubberne, erhvervslivet og medierne for at styrke sporten, mener administrerende direktør i DBU A/S, Katja Moesgaard.

- Vi skal finde en fælles sag. Det er vi forpligtet til. For det er Danmarks største sportsgren for piger under 18 år, siger hun.