Kvindelig fodboldchef skal rydde op i britisk cykling

Mandag offentliggjorde British Cycling, at man har ansat Julie Harrington som administrerende direktør. Hun har de seneste 15 år været hos FA, hvor hun blandt andet har været ansvarlig for driften af Wembley Stadium.

Den nationale cykelunion i Storbritannien, British Cycling, har kigget mod landets fodboldforbund (FA) for at finde en ny direktør.

- Jeg er henrykt over at være blevet bedt om at lede British Cycling, da vi er i gang med at gå ind i et nyt kapitel i unionens historie, siger Harrington i en pressemeddelelse ifølge AFP.

Efter planen starter hun i det nye job til maj. Hun tager over efter Ian Drake, der i oktober trak sig efter at have siddet på posten i syv resultatmæssigt succesfulde år for britisk cykelsport.

Flere topfolk i British Cycling er blevet skiftet ud det seneste års tid, da et par kedelige sager har klæbet sig til unionen.

Dels har der været anklager om sexisme i British Cycling, og dels pågår der efterforskning i sagen om en mistænkelig pakke sendt til den tidligere Tour de France-vinder Bradley Wiggins i 2011.

Unionen deler hovedkvarter med Team Sky, hvor Wiggins kørte, i Manchester. Begge parter er blevet trukket ind i sagen om den mystiske pakke.

Ingen af dem har kunnet bevise, at pakken til Wiggins indeholdt den lovlige medicin, man hævder. Det har skabt stor mistanke omkring Wiggins, Sky-holdet og British Cycling.

Storbritanniens Antidoping Agentur (Ukad) forsøger at komme til bunds i sagen om Skys brug af medicin. Ukad vil finde ud af, om holdet med nultolerance over for doping har efterlevet reglerne på området.