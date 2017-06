Kvindelig dansk landsholdsspiller skifter til topklub

- Jeg er meget glad for at være her, og jeg er meget spændt, siger Mie Leth Jans til hjemmesiden.

- Jeg er beæret over at skulle spille for en klub som Manchester City, siger hun.

23-årige Mie Leth Jans har spillet 18 A-landskampe for Danmark.

Manchester City, der i 2016 blev engelsk mester, nåede i år frem til semifinalen i Champions League.

Forinden besejrede den engelske klub først Brøndby i ottendedelsfinalen og dernæst Fortuna Hjørring i kvartfinalen.

Mie Leth Jans ser frem til at spille på den bane, som hun allerede har oplevet at spille på som Brøndby-spiller.

- Jeg kunne lide banen. Den er god, og jeg kan lide hele atmosfæren.

- Jeg kom her for at træne, og vi spillede om aftenen på Academy Stadium. Jeg tænkte, at det var fantastisk, og jeg tænkte dengang; "jeg kan komme til at spille her", siger forsvareren.

Mie Leth Jans er i øjeblikket samlet i Brøndby med det danske landshold, der forbereder sig til EM i Holland i næste måned.