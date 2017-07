Kvindelandstræner rejser hjem fra EM

Holdets cheftræner, Nils Nielsen, har nemlig forladt lejren og er rejst hjem til Danmark af personlige årsager. Her forventes han at blive i "et par dage".

De kommende dage bliver det Lene Terp, som skal træne de danske fodboldkvinder forud for lørdagens EM-kvartfinale.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) inden tirsdagens presseaktiviteter i EM-lejren.

- Det er klart, at det er en meget speciel situation, men heldigvis har vi et godt trænerteam anført af Lene Terp, der kan tage over i Nils' fravær, lyder det fra DBU.

Unionen ønsker ikke at uddybe de forhold, der ligger bag den pludselige hjemrejse.

Meldingen kommer dagen efter, at Danmark med en 1-0-sejr over Norge kvalificerede sig til kvartfinalen. Her skal Danmark spille mod Tyskland, Sverige eller Rusland. Modstanderen findes tirsdag aften.

Tidligere var Nils Nielsen også med til at føre Danmark til en 1-0-åbningssejr over Belgien, mens det siden blev til det 0-1-nederlag til de hollandske værter.

Nils Nielsen blev dansk landstræner i 2013. Inden da var han U18-landstræner på herresiden. Tidligere har han haft træneropgaver i Brøndby, AB, AaB, OB og FCK.