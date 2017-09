Kvindelandstræner i uvished: Vil have afklaring lørdag

Tiden er ved at være knap, hvis unionen og spillerne skal nå at blive enige om landsholdets vilkår i de kommende år inden VM-kampen mod Ungarn, der spilles på udebane tirsdag aften.

Mens deadline nærmer sig, og Dansk Boldspil-Union og Spillerforeningen gør endnu et forsøg på at lande en ny aftale, går kvindelandstræner Søren Randa-Boldt fortsat rundt i uvished.

- Jeg satser meget på, at det bliver afklaret lørdag, for vi skal afsted med planlagt afgang søndag, siger Søren Randa-Boldt.

Han skulle have brugt hele ugen på at gøre sit hold klar til mødet med Ungarn.

Men testkampen mod Holland, der skulle have været spillet fredag aften, er aflyst, og alle planer er foreløbig skudt i smadder af den igangværende konflikt.

- De ti træninger, jeg havde planlagt, skal koges ned til en eller to. Det prøver jeg løbende at kigge på. Men det er lige meget, om det er José Mourinho eller Fabio Capello. Selv verdens største trænere kan jo ikke trylle.

- Jeg må håbe på, at når spillerne dukker op, at de ikke har glemt alt det, vi lavede til EM i Holland i sommer, siger Søren Randa-Boldt.

I princippet kunne den danske delegation vente til mandag med at rejse, for Uefas reglement kræver blot, at holdet er fremme på spillestedet senest 24 timer før kampstart. Det vil sige mandag klokken 18.

Men allerede klokken 12 mandag skal DBU indsende den officielle kamptrup på 23 spillere. På det tidspunkt skal landstræneren altså have klarhed over, hvilke spillere han råder over.

- Der skal komme en afklaring fredag eller lørdag, ellers begynder det at blive skidt - eller endnu mere skidt, end det er nu. Det er allerede en lortesituation, siger Søren Randa-Boldt.

En udeblivelse fra kampen i Ungarn vil koste DBU og dansk kvindefodbold dyrt. Det vil formentlig ikke kun resultere i en diskvalifikation fra VM-kvalifikationen, men også udelukkelse fra næste kvalifikationsturnering.

Kommer der ikke en aftale i stand, kan landstræneren blive tvunget til at udtage spillere, der ikke er medlemmer af Spillerforeningen.

Og som indvilger i at stille op, selv om deres kolleger er konfliktramt.

- Jeg har selvfølgelig tænkt over det, men jeg skal have besked fra DBU om, hvad vi skal gøre, hvis de ikke når til enighed.

- Det ville være en meget skidt situation, hvor vi ikke kommer til at stille så godt et hold, hvis det bliver udgangen på det. Men det håber vi ikke, at det gør, siger Søren Randa-Boldt.