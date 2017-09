Kvindelandshold udebliver fra træning grundet konflikt

Kvindelandsholdet skulle mødes til samling mandag med henblik på i første omgang at spille en testkamp mod Holland på fredag.

Fire dage senere - 19. september - skal holdet på udebane møde Ungarn i en VM-kvalifikationskamp.

DBU har ytret, at man gerne ser spillerne møde ind til samling, selv om en ny aftale ikke er på plads, men det har spillerne afvist.

I stedet for træningen mandag eftermiddag, vil der blive afholdt en presseseance, hvor landstræner Søren Randa-Boldt møder op for at besvare spørgsmål.

Parterne forhandler om en ny aftale for de to landshold, og et centralt stridspunkt er, hvorvidt landsholdsspillerne kan betragte sig selv som arbejdstagere i landsholdsregi.

DBU mener, at spillerne alene skal betragte sig som ansatte i deres respektive klubber.

Parterne har siden efteråret 2016 forhandlet om en landsholdsaftale, men de har ikke kunnet blive enige.

Ifølge DBU forlod Spillerforeningen i tirsdags forhandlingsbordet, og dermed brød forhandlingerne sammen.

Søndag aften skulle parterne mødes på ny, men det har tilsyneladende ikke bragt dem nærmere en ny aftale.

Nu kan konflikten betyde, at fredagens landskamp mod Holland må aflyses. Den har længe været udsolgt.

Kampen er en revanchematch for sommerens EM-finale, som Holland vandt over Danmark på hjemmebane med 4-2.