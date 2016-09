Kun en dansk storsejr holder liv i usynligt ishockeyhåb

- Det vigtigste er, at vi vinder næste kamp. Det er det eneste, vi skal tænke på, siger målmand Frederik Andersen.

Med mindre Polen tager et usandsynligt point mod hviderusserne senere fredag, er Danmarks eneste mulighed at vinde en storsejr over Slovenien, derefter slå Polen, og så håbe, at slovenerne søndag slår Hviderusland i ordinær spilletid.

Så står danskerne, slovenerne og hviderusserne alle med seks point, og da bliver den indbyrdes målscore afgørende.

Eftersom Danmark efter 2-5-nederlaget til Hviderusland står på minus tre, skal der ikke bare vindes, men vindes stort over slovenerne.

- Men det bliver svært, siger kaptajn Frans Nielsen, der adskillige gange har spillet mod Sloveniens absolutte topnavn, Anze Kopitar, der har kontrakt med Los Angeles Kings i NHL.

- Slovenien er et godt hold, og de har en af verdens bedste spillere. Der er ingen tvivl om, at det bliver en ny svær kamp. Men forhåbentlig har vi lært af kampen mod Hviderusland, siger Frans Nielsen.

Landstræner Jan Karlsson har brugt natten til at nærstudere Slovenien, der indledte med en 6-1-sejr over et svagt polsk hold.

Det bliver hans opgave at få banket nyt mod ind i de nedtrykte danske spillere efter torsdagens dukkert.

- Vi skal spille to ishockeykampe mere. Vi er dybt skuffede, men vi skal samle tropperne, og vi vil gøre vores bedste, lover Jan Karlsson.

Kampen mod Slovenien begynder klokken 14 dansk tid.