Kulturændring skal give dansk kajaksucces

Hos kvinderne lykkedes det til gengæld for Emma Aastrand Jørgensen at hente OL-sølv i 500 meter enerkajak. Det var den blot anden danske kajakmedalje i OL-sammenhæng i over 50 år.

I fremtiden skal der satses anderledes.

Frem mod OL i Tokyo i 2020 vil sportschefen i Dansk Kano og Kajak Forbund, Bo Vestergaard, ændre kulturen hos kajakherrerne.

Den tidligere landstræner for de danske roere vil skabe den samme kultur, man kender fra roning, hvor Guldfireren har hentet medaljer på stribe.

Der skal derfor skabes motivation hos de unge kajaktalenter for at få succes i firer- og toerkajak (K4 og K2).

- Jeg er jo ked af at kalde K1 for kongedisciplinen. Min egen baggrund er fra roning, hvor jeg har roet ottere og firere. Jeg vil gerne have, at K4 blev kongedisciplinen i kajak.

- Jeg prøver at gøre lidt op med det ved at sige, at det er lige så vigtigt for mig, at vi har en K4, der ror hurtigt, som at vi har en K1, der ror hurtigt. Og det går den rigtige vej, siger Bo Vestergaard.

Hos kvinderne er der allerede skabt lidt af den kultur, og ved OL i Rio var Danmark repræsenteret i både K2 og K4. Det halter mere hos herrerne.

- Det virker som om, vi de seneste fem-otte år har rekrutteret de piger, der kunne ro stærkt og har haft lysten.

- Det har hængt lidt med drengene, der hellere ville spille fodbold eller noget andet. Men det ser ud som om, at vi har det samme i gang nu med drengene, siger Bo Vestergaard.

De danske talenter på herresiden har vist god form på det seneste, og det er nogle af dem, der skal satses på frem.

- Vi vil bruge de næste to år på at udvikle en K4 og K2 og se, hvad der har størst potentiale til OL.

- I 2019 er vores mål at kvalificere flere både til OL - inklusiv en K4, siger sportschefen.

Der er fuldtidsansat en talentchef, som besøger eliteklubberne og kraftcentrene for at promovere K2 og K4 samt sørge for, at talenterne ikke smutter.

- Om et, to eller tre år er der nogle af de talenter, vi har i kulissen, der virkelig kan gøre sig gældende på seniorniveau. Vi skal forsøge at fastholde de unge i klubberne.

- Når gymnasiet starter, og der er fest og farver, så er der mange, der tænker anderledes og hellere vil bruge tiden til noget andet, selv om de har talentet, siger Bo Vestergaard.