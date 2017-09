Kronprins Frederik tager otte år mere som IOC-medlem

Kronprins Frederik er genvalgt som medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC) for en ny otteårig periode.

- Jeg er glad for, at kronprinsen tager endnu en periode i IOC og ønsker stort tillykke med genvalget. Vi kan dermed fortsætte det gode samarbejde om at udvikle OL og international idræt.

- Det har stor værdi for DIF og dansk idræt, at kronprinsen sidder så centralt placeret og kan være med til at præge udviklingen, siger Niels Nygaard i en pressemeddelelse.

Han fortæller desuden, at kronprinsens genvalg er i overensstemmelse med retningen i DIF's internationale arbejde, hvor der arbejdes strategisk på at få flere danskere valgt til internationale topposter.

Senest er Poul-Erik Høyer blevet genvalgt som præsident for Det Internationale Badmintonforbund (BWF). Kim Andersen er tidligere blevet valgt til præsident for Den Internationale Sejlsportsunion.

- Det er vigtigt at få danskere centralt placeret, så vi med vore danske værdier kan præge udviklingen inden for international idræt.

- Når vi har danskere på de højeste poster, kan de være med til at sætte en dagsorden og flytte tingene i en positiv retning som eksempelvis at fremme en ren og fair sport, siger Niels Nygaard.