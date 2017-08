Krohn-Dehli er klar til CL-playoff trods ugyldigt pas

Men en noget speciel årsag var tæt på at sætte en stopper for midtbanespillerens deltagelse.

Krohn-Dehli var nemlig rejst til Tyrkiet med et pas, der var udløbet og blev umiddelbart nægtet adgang til landet.

Efter en halv times forhandling lykkedes det dog for Sevillas stab at overtale det tyrkiske politi, så den danske kreatør kunne fortsætte rejsen med holdkammeraterne. Det skriver den spanske avis AS.

Truppen tæller også landsholdsanføreren Simon Kjær, der netop er skiftet fra tyrkiske Fenerbahce til Sevilla.

Kjær har dermed mulighed for at få officiel debut for den spanske klub.

Krohn-Dehli forlængede op til sæsonen sin kontrakt med et år, som der var option på ovenpå den oprindelige toårige periode.

Den tidligere Brøndby-spiller fik spoleret stort hele sidste sæson som følge af skaden, han pådrog sig i Europa League-semifinalen i foråret 2016. Han fik comeback i slutningen af sidste sæson.