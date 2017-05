Krohn-Dehli efter comeback: Belønning for et års slid

Efter mere end et år på sidelinjen med to knæskader gjorde den danske midtbanespiller Michael Krohn-Dehli søndag comeback for sin klub Sevilla.

Og trods resultatet var den tidligere Brøndby-spiller glad for endelig at være tilbage i kamp.

- Jeg er selvfølgelig meget glad efter et år uden at spille. Det var en svær kamp at komme tilbage i, men jeg er meget glad, siger Krohn-Dehli til Sevillas hjemmeside og opridser sit seneste år:

- Meget tid alene, to operationer, meget hårdt arbejde. Men i dag (søndag, red.) fik jeg belønningen.

Den nu 33-årige dansker fik en slem knæskade i april sidste år i Europa League-semifinalen mod Shakhtar Donetsk, og på vej tilbage fra den løb han ind i en ny skade.

Godt et år senere fik han altså comeback, og Krohn-Dehli, som har kontraktudløb denne sommer, håber også at få spilletid i sidste spillerunde.

- Jeg har trænet med de andre i to måneder for at blive klar. Jeg har det godt fysisk, jeg er glad og ønsker at slutte sæsonen godt af, siger Sevilla-danskeren.

Da Villarreal søndag måtte nøjes med 0-0 mod Deportivo La Coruña, stod det klart, at Sevilla slutter som nummer fire og dermed kan kvalificere sig til næste sæsons Champions League gennem playoffkampe.