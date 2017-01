Donna Vekic mener, at hun har en opskrift klar, hvis det ender med at blive danskeren, hun skal møde i sin næste kamp. Arkivfoto.

Kroatisk tennishåb håber at møde Wozniacki i Melbourne

Kroaten har meget respekt for Wozniacki, men hun håber, at hun skal møde danskeren.

- Det ville være rigtig godt, hvis jeg får lov til at spille mod Wozniacki igen. Det var også i anden runde her i Melbourne, at jeg mødte hende for nogle år siden.

- Jeg føler, jeg er mere erfaren nu, og jeg håber, at jeg kan møde hende, og at vi kan spille på en af de store baner, siger Vekic til Ritzau.

Den 20-årige kroat mener, hun har en opskrift klar, hvis det ender med at blive danskeren, hun skal møde.

- Jeg skal spille aggressivt mod en spiller som hende. Jeg skal spille op til mit bedste, og jeg skal være klar på, at hun får mange bolde tilbage over nettet, siger Vekic.

Hun roser Wozniacki for at være svær at spille mod.

- Jeg skal serve rigtig godt, og så skal jeg holde et konstant højt niveau mod en spiller som hende. Jeg skal slå hende ved at være aggressiv, siger den unge kroat.

Wozniacki spiller mod Arina Rodionova i første runde. Rodionova er nummer 178 i verden, og danskeren er derfor kæmpefavorit.

Wozniacki er nummer 20 på verdensranglisten.