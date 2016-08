Kroatisk hovedstød sender Barca til tops i Spanien

Dermed ligger Barcelona nu side om side med Real Madrid og Las Palmas i toppen af den spanske fodboldrække med seks point efter de to første kampe.

Athletic Bilbao indtager til gengæld en placering under nedrykningsstregen, efter det er blevet til nederlag i sæsonens to første opgør.

Søndagens sejr kom i hus efter en kamp, hvor Barcelona-maskinen ikke kørte helt så smurt som sædvanligt, og hvor hjemmeholdet fra Bilbao bed godt fra sig.

Kampens eneste mål kom efter cirka 20 minutters spil, hvor tyrkiske Arda Turan sendte et skarpt indlæg ind i hjemmeholdets felt. Her steg Barcas midtbanespiller Ivan Rakitic til vejrs og headede sikkert bolden ind bag Athletic Bilbao-keeperen til en 1-0-føring.

De catalonske gæster havde flere chancer for at øge føringen i anden halvleg, men hjemmeholdet bød sig også til ad flere omgange. Særligt i kampens døende minutter lykkedes det Athletic Bilbao at lægge et godt pres mod gæsternes mål.

Til allersidst havde Barcelonas Luiz Suárez en kæmpe mulighed for at gøre det til 2-0, men uruguayerens afslutning blev reddet på stregen af en Bilbao-spiller.

Alt i alt må Barcelona-spillerne dog være tilfredse med, at det lykkedes at køre sejren hjem, og at det nu er blevet til to sejre i sæsonens to første La Liga-opgør.

Nu venter der et par ugers pause for Barcelona-stjernerne, der går på landsholdspause. Næste opgave i klubdragten er ligaopgøret mod Alaves 10. september.