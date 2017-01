Kroatien og Slovenien spiller sig i VM-semifinaler

Med et minut tilbage førte Kroatien med et enkelt mål. Holdet satsede modigt på at lukke kampen ved at tage målmanden ud for en ekstra stregspiller, men missionen mislykkedes.

I stedet fik Spanien 15 sekunder til at angribe og udligne, men det lykkedes ikke at skabe en reel chance, før Julen Aguinagalde umotiveret smed bolden ind i en parade og afgjorde kampen.

Forud var gået en intens kamp, hvor Kroatien i lange perioder var i front.

I slutningen af første halvleg slog Kroatien et hul på to mål, og i begyndelsen af anden halvleg voksede forspringet til fem mål.

Spanien kæmpede sig tilbage og havde flere gange muligheden for at komme på omgangshøjde på måltavlen, men først efter næsten 54 minutters spil lykkedes det. Spaniernes arbejde viste sig dog at være forgæves.

For Sloveniens vedkommende blev vejen til semifinalen banet med en 32-30-sejr over Qatar.

I begyndelsen af opgøret lykkedes stort set alt for Slovenien, som fik slået et solidt hul ved 10-5.

Dermed var det op ad bakke for Qatar, der slet ikke ramte det niveau i defensiven, som holdet gjorde i sejren over Tysklands europamestre i ottendedelsfinalen.

I anden halvleg nåede forspringet op på ni mål, og kampen var reelt afgjort.

Qatar gjorde ellers sit for at fuldende et vanvittigt comeback ved at gå fra 24-32 til 30-32. Med 15 sekunder igen havde Qatar tilmed muligheden for at fremtvinge et sidste sekunds drama, men brændte en oplagt målchance.