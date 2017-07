Kristoff lurer på etapesejr en af de nærmeste dage

Mens de fleste ryttere i Tour-feltet slapper af på hviledagen, er den norske sprinter Alexander Kristoff (Katusha) ved at forberede sig på de kommende dage, hvor han skal forsøge at få hul på bylden og hente en etapesejr.

Det fortæller rytterens træner Stein Ørn til NTB.

- Dette er ugen, som Alexander (Kristoff, red.) har som hovedmål. Tirsdagens etape er vigtig for ham, for det er en etape med modvind på opløbsstrækningen siger træneren, som også er stedfar til Kristoff.

Nordmanden har ikke vundet en etape i Tour de France siden 2014, men med store sprintere som Mark Cavendish (Dimension Data), Peter Sagan (Bora) og Arnaud Demare (FDJ) ude er der bedre muligheder for en etapesejr.

Men det bliver ikke nemt. Marcel Kittel (Quick-Step) har allerede vundet tre etaper, og tyske André Greipel (Lotto-Soudal) har flere gange været tæt på.

- Det er en fordel for mig (at flere af de andre er ude, red.), men Marcel Kittel er fortsat med, og han været hurtigst indtil nu. Men han kan slås, hvis vi rammer spurten rigtigt, siger Kristoff.

Han satser på, at de seneste hårde dage i bjergene har trættet de øvrige sprintere.

- Der er en del ryttere, som plejer at blive slidt i benene i den anden uge i Touren, mens jeg samtidig plejer at blive bedre. Det øger mine vinderchancer, siger Alexander Kristoff.

Skal det lykkes for nordmanden, bliver det uden hans holdkammerat Michael Mørkøv. Danskeren er ikke udtaget til årets Tour, hvilket Kristoff flere gange har udtrykt sin utilfredshed omkring.

- Vi kan ikke fokusere for meget på det (Mørkøv, red.), siger træner Stein Ørn.

- Men det er klart, at det er dumt, at Alexander skal bruge starten på Touren til at få sin spurtformation på plads. Men jeg tror på, at det er muligt at få det nuværende setup til at fungere.

Både Kristoff og Mørkøv har kontraktudløb hos Katusha efter denne sæson. De håber at kunne fortsætte karrieren på samme hold.

- Der er ikke noget nyt endnu, men det kan ske senere i dag eller på næste hviledag, siger nordmanden.