Kristoff: EM har fået god start med sejre til mig og Sagan

Alexander Kristoff kaster glans over det unge cykel-EM, der kun er kørt to gange. Det mener den selvtillidsfulde nordmand.

EM for professionelle blev kørt første gang i 2016, da Peter Sagan vandt løbet i Frankrig. Slovakken fik dog aldrig vist sig frem i den hvide og blå trøje, da han kort efter vandt VM. Dermed skulle han køre med regnbuetrøjen.

- Vi har ikke set så meget til EM-trøjen, da Sagan ikke har kørt i den. Det bliver rart at vise den. Det ser jeg frem til. Jeg tror, at EM kan blive større i fremtiden. Så det er cool for mig at have vundet mesterskabet, siger Kristoff.

Et europamesterskab rangerer højt for nordmanden. Men EM-sejren kan ikke helt måle sig med hans sejre i Milano-San Remo og Flandern Rundt, der er kendt som cykelsportens største endagsløb, de såkaldte "monumenter".

- Den ligger nok lidt under et monument. Men det er større end sejren i London. Det er federe at vinde EM, og det bliver cool at køre i den trøje. Det er fedt at komme til et nyt hold med sådan en trøje, siger Kristoff, som skifter til UAE-holdet i 2018.

Han vil ikke afsløre om holdkammeraten og vennen Michael Mørkøv følger med.

I finalen kunne den norske Katusha-rytter se sin stærke holdkammerat Edvald Boasson Hagen køre væk alene. Han blev først hentet kort før målstregen af et jagtende sprinterfelt.

- Jeg fokuserede egentlig bare på massespurten. Jeg tænkte ikke på, om han holdt hjem eller ej. Jeg så dog pludselig, at han fortsat var foran, men de hentede ham lige. Det var et vældig godt forsøg. Vi kørte godt som hold i dag, så VM i Bergen bliver spændende, siger Kristoff.

EM-vinderen håber at kunne gentage triumfen i Bergen, afslører han, men han mener, at Edvald Boasson Hagen måske har en anelse større chance på grund af den hårde rute.