Kriseramte Randers trækker frisk pokalluft i Starup

Efter syv runder af Alka Superligaen er Randers bundprop og fortsat uden sejr. Klubbens bestyrelse måtte derfor sætte sig sammen til krisemøde.

Her fik cheftræner Ólafur Kristjansson forlænget sin tyndslidte snor, i hvert fald frem til pokalkampen tirsdag.

Den opgave løste han og spillerne problemfrit.

Allerede efter ti minutter sendte Marcus Mølvadgaard Randers på sejrskurs, og inden pausen var føringen udbygget til solide 4-0 i en ensidig forestilling.

Efter pausen tog Randers den mere med ro. Efter scoring til 5-0 fik det undertippede hjemmehold lov til at reducere to gange, inden superligaholdet lukkede kampen med to scoringer.

I Superligaen er næste opgave 9. september ude mod AGF, når landsholdspausen er ovre.

Direkte adspurgt forud for pokalkampen turde direktør Michael Gravgaard ikke love, at Olafur Kristjansson er cheftræner for Randers til kampen mod AGF.

- Det kan jeg selvfølgelig ikke garantere. Jeg kan heller ikke garantere, at jeg er her, lød svaret fra Gravgaard.