Kriseramte McLaren smider motorleverandør på porten

Det bliver der lavet om på fra næste sæson.

Fredag har McLaren meddelt, at man fra næste sæson ikke længere samarbejder med Honda, men i stedet vil få motorer fra Renault.

Den franske bilgigant og McLaren har indgået en aftale for de kommende tre år, skriver AFP.

Renault stopper samtidig leverancen af motorer til Toro Rosso-holdet, der i stedet får netop Honda som leverandør.

McLaren har den tidligere dobbelte verdensmester Fernando Alonso siddende i den ene af holdets to biler.

Han har været dybt frustreret over at hænge i den tunge ende af feltet siden sin ankomst i 2015, og rygterne om et farvel til holdet fra spanieren har floreret i et stykke tid.

Måske bruddet med Honda kan gøre det lettere for McLaren-ledelsen at overtale Alonso til at blive.

Sædet i den anden bil besættes af Stoffel Vandoorne.