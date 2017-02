Kriseramte Leicester efterlyser heldet

Nu indfinder kriseklichéerne sig så også i klubben, hvorfra det efter søndagens 0-2-nederlag til Swansea lyder, at krisen måske nok kradser, men ikke mere end holdet blot skal have lidt held for at vende udviklingen.

- Jeg tror, vi bare skal fortsætte, for tingene falder ikke vores vej, som de ville have gjort sidste år, men jeg tror, det vender, hvis vi bliver ved med at arbejde hårdt, siger Jamie Vardy i et interview på TV3 Sport.

Vardy scorede mål på samlebånd i mesterskabssæsonen, men har i denne blot scoret fem gange efter 25 spillede kampe i ligaen. Alligevel topper han klubbens topscorerliste sammen med Islam Slimani.

Leicester-manager Claudio Ranieri ser da også frontkæden som et af sæsonens store problemer. Men heller ikke forsvaret har det for godt.

- Vi har to problemer. Vi indkasserer mål og scorer ikke. Det er vores problem i øjeblikket, og vi må snakke sammen for at finde en løsning, for vi kan ikke fortsætte på denne måde, siger Ranieri.

Også han ser dog det manglende held som den mest afgørende faktor. Det gælder også for nederlaget i Swansea.

- Det var det samme igen, det er utroligt. Vi startede godt mod et godt og velorganiseret hold, men på de to første skud indkasserede vi to mål.

- Derefter var det svært, og de forsvarede sig godt

- Vi holder sammen, og vi arbejder godt til træning, men har brug lidt held, der kan skubbe vores selvtillid i den rigtige retning, siger Ranieri.