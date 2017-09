Kriseramte Holland henter for lille sejr mod Bulgarien

Mens Frankrig har kurs mod førstepladsen og den direkte VM-billet, kæmper Holland og Sverige om andenpladsen, der giver playoffkampe om VM-deltagelse.

Her er Sverige tre point foran Holland med to kampe tilbage for begge. Da svenskerne i næste kamp møder Luxembourg, dufter det kraftigt af, at Holland højst kan komme a point med svenskerne ved at vinde den indbyrdes kamp i sidste runde.

I tilfælde af pointlighed er målscore afgørende. Her er Holland i den grad presset. Sverige har plus 11 i målscore, mens Holland blot har plus fem.

I søndagens kamp satte Holland sig på spillet fra start, og der var blot spillet syv minutter, da hjemmeholdet første gang spillede bulgarerne tynde.

Daley Blind kom til baglinjen i venstre side, og hans flade indlæg fandt en helt fri Davy Pröpper tæt under mål. Med en simpel inderside dirigerede han 1-0-føringen ind.

Holland var tæt på at udbygge føringen et par gange, og man fornemmede en mulig storsejr undervejs. Sådan gik det ikke.

Efter et kvarters godt spil fra Holland døde kampen, og tilskuerne blev kun budt på et par halve chancer, inden de to hold kunne gå til pause med stillingen 1-0.

Det uinspirerende spil fra begge mandskaber fortsatte fra starten af anden halvleg. Det lignede ganske enkelt, at ingen af mandskaberne havde evner til mere.

Efter 67 minutter lykkedes det Holland at finde samme opskrift frem som ved føringsmålet. Blind kom igennem i venstre side, og denne gang fandt den flade aflevering anfører Arjen Robben, som kunne glide bolden i mål.

Symptomatisk for Hollands præstationer for tiden, så gik der blot to minutter efter 2-0-scoringen, førend et bulgarsk frisparksindlæg fik lov til at sejle hele vejen over i det lange hjørne.

Spændingen om sejren var tilbage, men ti minutter før tid sikrede Davy Pröpper med sin anden scoring sejren. Den kan dog vise sig at have været alt for lille i VM-regnskabet.