Krævende Gudmundsson knurrer over kort VM-optakt

Det var nødvendigt at give spillerne fri før nytår, men Gudmundsson kunne godt have brugt ekstra træningsdage.

Det var derfor ikke en jublende lykkelig Gudmundsson, der måtte erkende, at spillerne i virkeligheden havde mere brug for en håndboldpause og et par fridage. De træningsdage mangler han nu.

- Vi har besluttet os for at bruge tiden sådan, som vi har gjort. Jeg tror, det har hjulpet spillerne at komme friske ind i VM-lejren.

- De har ikke haft skader eller noget som helst i optakten, og vi har spillet fint. Men vi har brug for mere tid. Det har man altid, siger Gudmundur Gudmundsson.

At islændingen er en grundig mand, er ingen nyhed, og det er derfor heller ingen overraskelse, at han ikke kan finde timer nok i døgnet

Men klart i Gudmundssons erindring står også optakten til OL i Rio, hvor han havde det meste af en sommer til at tilrettelægge den optimale forberedelse - og blev belønnet med finaletriumfen mod Frankrig.

- Man kan ikke sammenligne det. Dengang kunne jeg som træner selv styre forberedelsen i hele juli måned. Det er fuldstændig anderledes. Så er man mere en klubtræner end en landstræner.

- Her er jeg tilbage i landstrænerjobbet, og her har jeg begrænset tid til at få det hele til at fungere på alle områder, siger Gudmundur Gudmundsson.

Selv om indsatsen i de tre testkampe før afrejsen til Paris generelt var fin, er der stadig meget at forbedre, slår han fast, inden truppen begiver sig ud til torsdagens træning i Paris.

- Jeg er en krævende mand. Så der er ting i vores forsvarsspil, der skal blive bedre. Vi falder lidt ned i perioder, og det skal vi undgå.

- Vi kan også få problemer i vores returløb, fordi vi generelt ikke har nok tovejsspillere, siger Gudmundur Gudmundsson.

Danmark åbner VM mod Argentina fredag aften.