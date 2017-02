Kræsen Riis har fingeren på World Tour-aftrækkeren

Bjarne Riis vil skabe verdens bedste kvindelige cykelhold og verdens bedste talenthold for herrer i den kommende sæson, men projektet kan hurtigt få yderligere luft under vingerne.

Planen er nemlig igen at skabe et World Tour-hold for herrer, som skal være verdens bedste, og melder den rette hovedsponsor sig, kan det gå stærkt.

2018 kan ikke udelukkes, siger Riis.

- Det kan det godt være. Hvis der er nogen, som kan se idéen i at være med i projektet, så kan det sagtens lade sig gøre. Jeg har det hele klar. Det ligger klar. Det er bare at trykke på knappen, lyder det fra den tidligere Tour de France-vinder.

Allerede ved et par lejligheder har planen i skuffen været tæt på at skulle frem, fortæller Lars Seier Christensen, hvis bank, Saxo Bank, i mange år var sponsor for Riis' tidligere hold.

- Vi har sådan set været rimelig tæt på et par gange og haft nogle muligheder, men vi har vurderet, at det ikke helt var det, vi gerne ville, og derfor har vi ikke forfulgt det så aggressivt, forklarer han.

Men han er helt enig i, at det kan være lige om hjørnet.

- Det er afgørende at finde en hovedsponsor. Resten kan vi klare ret hurtigt, vil jeg vurdere, når det er på plads. Det arbejder vi løbende på, og det skal nok lykkes, siger han.

En del af grunden til, at der endnu ikke er fundet en hovedsponsor med økonomien til at realisere World Tour-drømmen for herrer, er, at de to partnere er kræsne.

Måske belært af erfaringen fra samarbejdet med den flamboyante russiske rigmand Oleg Tinkov på det nu hedengangne Saxo Bank-hold, der endte som Tinkoff, er Riis blevet varsom med, hvem han byder indenfor.

- Jeg synes da, det er helt okay at være kræsen, stille nogle krav, og ikke bare stå med hatten i hånden og sige "giv mig nogle penge, så laver jeg et cykelhold", lyder det fra Riis.

- Der skal være gensidige krav. Det skal harmonere, og det skal give mening for alle. Hvis man laver forretning, så er der to, der skal få noget ud af det. Ellers er der ikke nogen forretning.

Foreløbig skal herreholdet fra sin position på tredje klasse, kontinentalniveau, og kvinderne på højeste niveau forsøge at få projektet fra land med gode resultater i 2017.