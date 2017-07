Korsbåndsskadet Simon Makienok står foran lang pause

I forberedelserne frem mod sæsonstart er alt ellers gået vel for den to meter høje dansker, men nu står en skade til at spolere store dele af sæsonen.

I den afsluttende træning frem mod torsdagens Europa League-kamp mod Lech Poznan rev Makienok korsbåndet over i det højre knæ, skriver Utrecht på klubbens hjemmeside.

Dermed var han ikke med i torsdagens nullert mod polakkerne, og der går formentlig mindst et halvt år, før han igen kan begynde at træne. Det ærgrer Utrecht-træner Erik ten Hag.

- Det er et stort slag for ham. Han var udset til at spille en stor rolle i vores angreb, og han var blevet bedre og bedre under forberedelserne. Hans skade er et alvorligt tilbageslag for os, siger træneren.

På det sociale fotomedie Instagram skriver Makienok, at han efter sæsoner med begrænset succes i Palermo, Charlton og Preston følte, at han igen var på vej mod sit topniveau.

- Efter nogle svære år på og uden for banen, så skulle det her have været min sæson. Jeg har været i den bedste form og haft den bedst fornemmelse i flere år.

- Men nu er det hele forsvundet på et sekund med min anden korsbåndsskade i knæet. Jeg er helt nede i øjeblikket. Men tag ikke fejl, jeg kommer stærkt tilbage, skriver Makienok.

I 2013 spillede angriberen seks A-landskampe for Danmark. Dengang spillede han til daglig for superligaklubben Brøndby, der året efter solgte ham til Palermo.