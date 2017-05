Korsbåndsskade holder Lyngby-anfører ude i længere tid

Lyngby-anfører Mathias Tauber kommer ikke på banen mere i denne sæson. Nærmere undersøgelser har vist, at Tauber har revet det forreste korsbånd over, skriver Lyngby på sin hjemmeside.

- Omstændigheder og test taget i betragtning sammensætter vi et konservativt forløb i første omgang, hvor Tauber ikke bliver opereret, men genoptræner knæet over den næste periode, siger cheffysioterapeut Christian Flindt.

Skaden opstod i udekampen mod FC København 30. april, hvor Tauber efter otte minutter fik et overstræk i knæet i en duel mod FCK's Federico Santander.

Alligevel spillede Tauber næsten første halvleg til ende. Den sluttede 0-0, hvorefter FCK i anden halvleg skabte en sejr på 3-0.

- Den episode siger alt om, hvad han er for en anfører for vores hold. Der er ikke mange, der spiller en halv time med et overrevet korsbånd og oven i købet er med til at holde nullet mod FCK, mens han er på banen, siger træner David Nielsen.

Han ærgrer sig over at skulle mangle den 32-årige forsvarsspiller i den sidste fase af mesterskabsspillet, hvor Lyngby aktuelt ligger på tredjepladsen.

- Tauber har lavet et af de mest imponerende gennembrud i Superligaen nogensinde af en spiller over 30 år. Jeg mener, han har været i top 5 over stoppere i Superligaen i denne sæson.

- Det er synd for Tauber, for os som klub og for holdet, men heldigvis er der gode alternativer i truppen. Så vi er fortrøstningsfulde, selv om det er et hårdt slag, lyder det fra David Nielsen.

Lyngbys næste kamp er ude mod Brøndby på torsdag.