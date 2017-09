Korruptionsanklaget IOC-medlem træder tilbage fra toppost

Et år efter at være blevet anholdt for mistanke om korruption har Patrick Hickey trukket sig fra bestyrelsen i Den Internationale Olympiske Komité (IOC) forud for det kommende IOC-topmøde i Lima.

- Patrick Hickey har informeret IOC om, at han træder tilbage fra bestyrelsen. Det gør han for at beskytte IOC, siger talsmanden blandt andet.

Ireren, der i første omgang forbliver menigt medlem af IOC, blev sidste år under de olympiske lege i Rio anholdt som hovedmistænkt i en sag om ulovligt salg af billetter til OL.

Ifølge brasiliansk politi var det i samarbejde med en britisk billethjemmeside, at Hickey planlagde ulovligt salg af OL-billetter.

Gevinsten lød potentielt på 20 millioner danske kroner, skrev nyhedsbureauet Reuters dengang.

Hickey nægtede sig skyldig, men blev formelt sigtet sammen med ni andre.

De blev anklaget for blandt andet tyveri, skatteunddragelse, hvidvaskning af penge og i forening med hinanden at have begået kriminalitet.

I forbindelse med sin opsigelse fra IOC's bestyrelse gør Hickey opmærksom på, at han fortsat nægter sig skyldig i alle sigtelser.

IOC har hele tiden bakket om ireren og sagt, at man regner med, at han er uskyldig.

72-årige Patrick Hickey har været medlem af IOC siden 1995. Han blev valgt ind i bestyrelsen i 2012.