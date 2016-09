Kontroversielle Kyrgios opgiver i New York

En hofteskade blev efter tredje sæt i kampen mod Illya Marchenko så uudholdelig, at 21-årige Kyrgios måtte opgive at fuldføre kampen.

Den talentfulde og kontroversielle australske tennisspiller Nick Kyrgios måtte sige et smertefuldt farvel til US Open i tredje runde.

- Det er hårdt. Jeg bryder ikke om at trække mig.

- For at være fair skal siges, at min hofte generede mig i de to første kampe, som jeg kom gennem. Det var nok bare et spørgsmål om tid, siger Nick Kyrgios efter sin exit, som lægger endnu en rutsjetur til en i forvejen tumultarisk sæson.

Verdens nummer 16 fik en bøde for at råbe af en bolddreng i French Open, og han kom ikke med til OL i Rio efter en længerevarende konfrontation med Australiens Olympiske Komité.

Sidste år fik Nick Kyrgios både bøde og karantæne for midt under en kamp mod Stanislas Wawrinka at fremsætte seksuelle anklager mod Wawrinkas kæreste, tennisspilleren Donna Vekic.

Nick Kyrgios skulle i tilfælde af sejr over Illya Marchenko have mødt netop Stanislas Wawrinka i fjerde runde.