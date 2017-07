Konta ender britisk Wimbledonmørke og booker semifinale

Konta vandt opgøret 6-7 (2/7), 7-6 (7/5), 6-4 på Centre Court, hvor de britiske tennisfans måtte holde vejret.

Konta lagde således ud med at tabte første sæt efter en tiebreak. Men hun leverede et comeback og tog andet sæt, der ligeledes måtte ud i en tiebreak, efter at begge spillere havde holdt deres servepartier i sættet.

I tredje og afgørende sæt kom den 26-årige brite på sejrskurs, da hun brød Halep og efterfølgende servede sig foran 4-2.

Herefter holdt begge spillere deres serv, og briten kunne juble, mens Simona Halep skuffende måtte se sig besejret.

En sejr og dermed en plads i semifinalen ville nemlig have betydet, at Simona Halep ville overtage førstepladsen på verdensranglisten efter Angelique Kerber.

Førstepladsen vil i stedet tilfalde Karolína Plísková. Hun røg ellers ud af Wimbledon i år i anden runde.

Johanna Konta har aldrig været i en finale i en grand slam-turnering, men det får det britiske håb mulighed for ved at besejre Venus Williams.

Amerikaneren har vundet Wimbledon fem gange i karrieren, og de to spillere mødes i deres semifinale torsdag i denne uge.

Venus Williams blev semifinaleklar tidligere tirsdag, da hun i to sæt besejrede Jelena Ostapenko, som vandt French Open tidligere i år.

Det var Williams' kamp ved Wimbledon nummer 100 i karrieren.

Caroline Wozniackis overkvinde i ottendedelsfinalen blev tirsdag sendt ud i kvartfinalen.

Her sørgede slovakiske Magdalena Rybarikova for at blive den lavest rangerede, kvindelige spiller, der når en Wimbledonsemifinale i ni år.

Verdens nummer 87 overraskede således ved at besejre Coco Vandeweghe 6-3, 6-3, og dermed er Rybarikova klar sin første grand slamsemifinale.

Her møder den 28-årige slovak Garbiñe Muguruza, der gjorde det af med russiske Svetlana Kuznetsova i to sæt i kvartfinalen.

Det tog Muguruza en time og 17 minutter at vinde 6-3, 6-4.