Konflikt aflyser Danmarks EM-revanche mod Holland

Dansk Boldspil-Union (DBU) meddeler, at fredagens planlagte venskabskamp mellem Danmarks kvindelandshold og Holland i Horsens er aflyst på grund af konflikten mellem spillerne og DBU.

Kampen skulle have været en revanchekamp for EM-finalen i august, som Holland vandt 4-2 i Enschede.

- Dette er en dybt beklagelig situation, og vi er rigtigt kede af at måtte skuffe de mange fans, der lige som vi har glædet sig til denne fodboldfest.

- Det er en ærgerlig og uholdbar situation, når vi ikke kan gennemføre en udsolgt landskamp og hyldest af kvindelandsholdet på grund af faglige uenigheder, siger Kim Hallberg, elitechef i DBU.

Fodboldunionen har via mail tilbudt alle billetkøbere at få deres penge tilbage.

Kvindelandsholdet, der repræsenteres af Spillerforeningen, er uenig med DBU om fremtidens vilkår for landsholdet.

Ifølge DBU meddelte Spillerforeningen mandag aften, at spillerne ikke ønskede at møde op i træningslejr og spille kampen mod Holland, fordi de ikke kan få opfyldt deres krav i en kommende lønaftale.

DBU meddeler, at man har tilbudt spillerne en forhøjelse af landsholdsspillernes kamphonorar, bonus og andel i billetindtægter.

Under forhandlinger søndag tilbød DBU spillerne en forhøjelse på 46 procent i såkaldte stipendiater, mens Spillerforeningen ifølge DBU krævede en stigning på 342 procent, samt at spillerne skulle ansættes i DBU.

- Vi vil gerne skabe de bedst mulige sportslige rammer for alle vores landshold, og vi har forsøgt at komme spillerne i møde med en pæn forhøjelse af stipendiater og en deling af de stigende billetindtægter.

- Samtidig arbejder vi hårdt for at få flere kommercielle partnere på kvindelandsholdet, hvilket giver penge både til spillerne og til at investere i udviklingen af kvindefodbold.

- Vi kan ikke fra den ene dag til den anden mangedoble udgifterne til honorarer, når der ikke er tilsvarende indtægter. Så vi har ikke mulighed for at imødekomme Spillerforeningens meget ultimative krav, siger Kim Hallberg.

Tirsdag i næste uge skal Danmark spille den første kamp i VM-kvalifikationen ude mod Ungarn.

Danmark kan blive tvunget til at stille op til den kamp med et hold uden profiler, hvis konflikten ikke er løst forinden.

DBU er i dialog med både Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) i sagen.

- Dette er på alle måder en historisk trist situation.

- Vi håber fortsat, at vi kan stille et hold til VM-kvalifikationskampen og det vigtige arbejde med at skabe opbakning og dermed også flere indtægter til kvindelandsholdet og dansk kvindefodbold, siger Kim Hallberg.