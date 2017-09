Kommentator: VM kan blive fodboldkvinders næste problem

Aflysningen af EM-revanchen mod de hollandske europamestre kan snart blive fulgt op af et endnu større problem, når det danske kvindelandshold på tirsdag åbner VM-kvalifikationen på udebane mod Ungarn.

Nu har Dansk Boldspil-Union (DBU) set sig nødsaget til at aflyse fredagens udsolgte kamp i Horsens, da man ikke er blevet enig med Spillerforeningen om en landsholdsaftale for de kommende år.

- Nu har kvindelandsholdet endelig fået det her gennembrud i Danmark med millioner af seere, og alle ved hvem Nadia Nadim, Pernille Harder og Sanne Troelsgaard er.

- Det skulle man for alvor udnytte mod EM-vinderen, men man ender med at smide det i skraldespanden, siger Muminovic.

- Det er dybt beklageligt, at man er endt i sådan en situation, når man har haft så lang tid til at forhandle en aftale på plads. Det er et halvt år, hvor man ikke er blevet enige, mener DR-kommentatoren.

Selv om omkring 8000 tilskuere nu misser chancen for at hylde de danske spillere i Horsens, så vurderer Arnela Muminovic trods alt, at holdet kan fastholde interessen på sigt.

- Det tror jeg godt, at man kan. Konflikten er dårlig på mange måder, men den skaber også overskrifter. Der bliver skrevet mange artikler om den her konflikt.

- Når det er sagt, så ville en kamp mod Holland for fuldt hus og med massevis af seere foran skærmen være meget bedre. Den mulighed misser de i den grad, mener hun.

Mere alvorligt ser det ud for kvindelandsholdet i den forestående VM-kvalifikation.

Her venter Ungarn på tirsdag på udebane, og da Nils Nielsen for nylig er stoppet som landstræner og erstattet af Søren Randa-Boldt, så er der mange usikkerhedsmomenter.

- Hvad er det for et hold, der spiller på tirsdag? Hvis de bedste spillere ikke er med, så får det store konsekvenser, mener Arnela Muminovic.

- De mangler træninger, der er en ny midlertidig træner og så den her konflikt.

- De har ikke råd til at smide en kamp mod Ungarn, hvis de vil til VM, fastslår hun.

Blot et enkelt hold fra Danmarks kvalifikationsgruppe er sikret adgang til VM i 2019 i Frankrig, mens kun en enkelt toer fra syv puljer kan klemme sig med til slutrunden.

Ud over Ungarn er Danmark i gruppe med Sverige, Ukraine og Kroatien.

- Danmark skal kæmpe med Sverige om førstepladsen. Derfor skal alle andre kampe vindes, og så er det i opgørene mod Sverige, at man skal finde ud af, hvem der ender som etter.

- Danmark har bestemt ikke råd til at smide noget mod de andre hold, siger Muminovic.