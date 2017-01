Roger Federer vandt søndag finalen i Australian Open over Rafael Nadal. Her ses Federer til en pressekonference.

Kommentator: Federer kan nå flere grand slam-titler

- Når han er på banen, lyser det ud af ham, at han elsker at konkurrere på allerhøjeste niveau.

- Nu har han vundet 18 grand-slam titler. Med det signal, som han har sendt til sine kolleger, og sådan, som han spiller lige nu, så bejler han til Wimbledon og US Open, siger Michael Mortensen.

Han vurderer, at Federer spiller denne sæson og den næste, før schweizeren trækker sig tilbage.

Senest vandt Roger Federer sin 18. grand slam-titel søndag ved Australian Open. Det er rekord i herresingle.

Det blev også den 35-årige tennisstjernes første grand slam-titel siden Wimbledon i 2012.

Federer og Rafael Nadal, der mødtes i finalen i Australian Open, delte for år tilbage tennistronen imellem sig, inden pladsen blev taget af blandt andre Novak Djokovic og Andy Murray.

Selv om tiden har båret præg af udfordringer såsom skader, er målet ifølge Federer selv fortsat at spille de største tennisturneringer.

- Jeg ved, at jeg har bedre chancer for at vinde Wimbledon (end French Open, red.)

- US Open tror jeg også, at jeg har gode chancer for at klare godt, men lad os først og fremmest nyde denne sejr, siger han ifølge AFP.

Wimbledon og US Open er ifølge Michael Mortensen gode turneringer for Federer, da de er på græs og hardcourt. Her kan han nemlig spille korte dueller og i højere grad bruge sin spilforståelse.

Vinder han årets Wimbledon, bliver han den spiller, der har vundet den britiske turnering flest gange.

French Open kunne han ifølge kommentatoren måske vælge at droppe for at træne til Wimbledon, der ligger kort tid efter den franske grusturnering.

Det, der kan forhindre tennisstjernen i at fortsætte sin færd mod toppen, er imidlertid skader og lange pauser.

- Vi så i 2014 og 2015, at de lange pauser, som han holdt, ikke var befordrende for ham. Da han kom tilbage, havde han ligesom svært ved at finde spillet.

- Spørgsmålet er, om han kan fortsætte med at holde de lange pauser. De andre spillere udvikler sig jo også, og det er vigtigt, at man er i konkurrence og får spillet nogle kampe, siger han.

Tenniskommentatoren tilføjer, at Roger Federer grundet sine 35 år dog er nødt til at udvælge sine turneringer nøje og holde pauser for at få restitueret nok.

Sidste år var Federer væk i anden halvdel af sæsonen med en knæskade.