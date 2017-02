Kommentator: FCK skal slå Ajax på fysik og dødbolde

FC København har gode muligheder for at slå Ajax Amsterdam på fysik og kynisme, når de to hold i marts står overfor hinanden i Europa Leagues ottendedelsfinaler.

- Chancen for at gå videre er måske 60/40 til Ajax. Men det er meget tæt, siger Bischoff.

Torsdag aften så han FCK kæmpe sig videre i Europa League med en samlet sejr over bulgarske Ludogorets.

Efter en 2-1-sejr ude endte torsdagens returopgør 0-0. Det er de samme dyder, FCK skal finde frem mod Ajax.

- Hollænderne har lidt mere kvalitet og bedre spillere end FCK. Ludogorets havde nok også bedre individualister, men FCK havde et bedre hold og var klogere.

- Man kan forestille sig, at Ajax får store problemer med FCK's fysiske spil og dødbolde. Her er de nærmest førende i Europa.

- Ajax spiller fortsat en lille smule romantisk, mens FCK spiller kynisk i de europæiske kampe. I den hjemlige liga vil FCK gerne have bolden, men i Europa kan de omstille sig og stå snorlige i kæderne og spille på et resultat, forklarer Mikkel Bischoff.

Fodboldkommentatoren mener, at Ajax er en udmærket lodtrækning for FCK. Københavnerne risikerede at møde Manchester United og Lyon, men kunne også være endt med cypriotiske Apoel FC eller de belgiske hold Genk og Gent.

- Kigger man på kvaliteten, så ligger Ajax nok lige under midten af de hold, FCK kunne trække. Så Ajax er en rigtig god lodtrækning, mener Bischoff.

FCK har to gange tidligere i historien nedlagt Ajax i de europæiske klubturneringer. Det var i 2001/02 og igen i 2006/07, hvor FCK vandt returkampe på udebane.

Ligesom de to tidligere gange indleder FCK på hjemmebane og slutter på udebane.

- Man skal ikke lægge for meget i historien, men alligevel er det rart at vide, at man har gjort det godt efter en dårlig præstation på hjemmebane. Det vil FCK helt sikkert bruge - især hvis de ikke får et godt resultat hjemme.

- Det gør rigtigt ondt på hollænderne og deres selvforståelse, at Ajax er røget ud til FCK.

- De synes, at de spiller på den rigtige måde og ser lidt skævt til landene omkring dem, da de ikke synes, at de spiller lige så flot fodbold som dem, siger Bischoff.

Det første opgør spilles i Parken 9. marts. Der er returopgør i Amsterdam ugen efter.