Kometen Anders Antonsen er efterudtaget til VM

Ikke alle nationer har valgt at udnytte deres respektive pladser i dame- og herresingle til badminton-VM i august, og det har givet to ekstra pladser til Danmark.

Badminton Danmark skriver i en pressemeddelelse, at de to spillere er blevet tildelt de ekstra pladser, som Danmark har fået.

- Da Kenneth (Jonassen, red.) ringede og fortalte mig, at jeg var udtaget, blev jeg sindssygt glad. Det gør i hvert fald sommertræningen lidt mere spændende, siger Antonsen i pressemeddelelsen.

- Det bliver rigtig stort at skulle spille VM, og jeg glæder mig sindssygt meget. Nu skal den bare have gas hen over sommeren, så jeg kan stå så skarpt som muligt til VM.

Også Mia Blichfeldt glæder sig til VM-debuten i Glasgow.

- Det bliver mega fedt og en stor oplevelse. Jeg glæder mig sindssygt meget, og jeg glæder mig også til VM-træningen her til sommer, siger hun.

- Og så er jeg også rigtig glad for, at forbundet har valgt at satse på mig og givet mig chancen for at komme med.

VM spilles fra 21. til 27. august.