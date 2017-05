København-profil: Vi holder ikke vores aftaler

Anne Mette Hansen fra København Håndbold havde håbet på, at hun lørdag spillede sin sidste kamp for klubben, da hun efter sæsonen skifter til den ungarske storklub Györ, men sådan blev det ikke.

Det betyder, at holdene skal spille en tredje og afgørende finale på Nykøbing Falster Håndbolds hjemmebane på lørdag, hvilket Anne Mette Hansen gerne havde undgået.

- Det er lidt nederen lige nu, siger hun og peger på defensiven som en af de afgørende grunde til nederlaget.

- De scorede 29 mål, og det er ikke godt nok. Vi holdt ikke vores aftaler i dag, og det er med til, at de kom ind i kampen.

Bagspilleren er ikke den eneste, der er skuffet i København Håndbold.

- Vi havde selvfølgelig gerne vundet i dag, men Nykøbing Falster Håndbold var bedre end os, siger klubbens cheftræner, Claus Mogensen.

Han peger også på defensiven som en af årsagerne til nederlaget, og han har flere ting, han vil have rettet op på inden den afgørende DM-finale.

- Vores sammenhæng i forsvaret var ikke god nok. Nykøbing kom for nemt til afslutninger. Og så synes jeg, at vi i angrebsspillet var for passive. Der kunne jeg godt ønske mig, at vi gik mere direkte mod deres mål, siger han.

Cheftræneren glæder sig over, at København Håndbold vandt for en uge siden, da holdet senest var på besøg hos Nykøbing Falster Håndbold. Det ser Claus Mogensen som en fordel i den tredje finale, der spilles næste lørdag.

Men han erkender også, at lørdagens nederlag var et hårdt slag for københavnerne, som jagter klubbens første DM-guld.

- Der er en mental udfordring i, at vi kunne have afgjort det nu, men vi så står og skal ud i en tredje og afgørende kamp. Men vi har stadig et skud tilbage i bøssen, og det må vi få udnyttet, siger han.