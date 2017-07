København kan blive vært for formel 1 for elbiler i 2018

Sideløbende med de storstilede planer om et formel 1-grandprix i København arbejdes der målrettet på allerede til næste år at præsentere den elektriske pendant til motorsportens kongeklasse i hovedstadens gader.

Det skriver Politiken.

Planerne er så langt fremme, at organisationen bag formel E tilbød København en plads i kalenderen allerede denne sommer. Men på grund af manglede tid måtte kommunen melde pas.

I stedet er planen nu et løb næste år. Der kan blive tale om en bane to steder i byen. Enten på en rute omkring Tivoli og Vesterport eller en 2,4 kilometer lang bane i Nordhavnen.

Det er Jørn Grønkjær, tidligere bestyrelsesmedlem i Sport Event Danmark, der er hovedmanden i arbejdet med at trække formel E til Danmark.

- Det ligger på et sølvfad. Jeg kan ikke se andet, end hvis København skal have en global event, så vil formel E være selvskreven, siger han til Politiken.

Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) har over for Jørn Grønkær tilkendegivet, at København er meget interesseret i at blive vært for et formel E-grandprix.

- Eventen matcher Københavns og hovedstadsregionens styrkepositioner inden for grøn energi og fokus på bæredygtig mobilitet, og jeg synes personligt, at det ville være fantastisk spændende at tiltrække eventen til København, siger han.

Også erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) er positivt stemt. Han kalder et eventuelt værtskab for et oplagt udstillingsvindue for dansk teknologi og knowhow.

De samlede omkostninger ved at få et formel E-grandprix til være seks millioner euro (cirka 45 millioner kroner). Sammen med blandt andet anlæggelsen af banen når en samlet pris op på omkring 80 millioner kroner.

Pengene skal skaffes fra private investorer. De eneste offentlige penge, der spyttes i kassen, er udgiften til undersøgelsen af ruten.