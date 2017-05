København Håndbold-træner: Forsvar er afgørende i finale

Efter 29-26-sejren i den første kamp på udebane rækker blot uafgjort til titlen for københavnerne, men København Håndbold-træner Claus Mogensen tager intet for givet.

København Håndbolds kvinder står med muligheden for at vinde klubbens første DM-titel i historien, når holdet lørdag tager imod Nykøbing Falster (NFH) i den anden finalekamp.

- Det er lidt en kliché, at det bliver en svær kamp, men nu har NFH lige som os haft mulighed for at lære af den sidste kamp, så de kommer helt sikkert med fornyet tro på, at de kan slå os.

- Det er en DM-finale, så der er ikke nogen, der kommer til at lægge sig ned, før den sidste bold er kastet, siger han til København Håndbolds hjemmeside.

Claus Mogensen regner med, at især et par specifikke områder kan blive afgørende for kampens udfald.

- Det hold, der først får godt fat i forsvarsspillet, tror jeg, vinder.

- Begge hold vil fokusere meget på kontraspillet, og de, der står stærkest defensivt, kan profitere lidt af det, så det tror jeg, bliver udslagsgivende, siger han.

Hvis Nykøbing Falster vinder lørdagens kamp, skal der spilles en tredje finalekamp.

Den vil i så fald finde sted på Nykøbing Falsters hjemmebane, idet holdet sluttede bedre end København Håndbold i grundspillet.