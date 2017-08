Kneben udesejr giver Liverpool gode CL-kort på hånden

Liverpool har taget et stort skridt mod deltagelse i Champions League for tiende gang i klubbens historie.

Trent Alexander-Arnold åbnede scoringen før pausen, mens James Milner øgede til 2-0 et kvarter før tid. Fire minutter før slut fik Mark Uth reduceret med Hoffenheims første europæiske scoring nogensinde.

Som ventet var de tyske Europa-debutanter en hård opgave for Liverpool. Hoffenheim spiller hurtigt, direkte og truer fra mange fronter, og det var da også hjemmeholdet, der dominerede kampens indledende fase.

Tyskerne må ærgre sig over, at Andrej Kramaric ikke magtede at udnytte det straffespark, holdet fik tilkendt allerede efter ti minutters spil.

Liverpools Dejan Lovren nedlagde Serge Gnabry med en klodset tackling i feltet, men målmand Simon Mignolet reddede sin stopper ved at klare Kramaric' svagt placerede spark.

Der var pæne muligheder i begge ender, men det var ganske uventet Trent Alexander-Arnold, der åbnede scoringen ti minutter før pausen.

Den 18-årige back, som kun er på holdet, fordi Nathaniel Clyne er skadet, overlistede en lidt sløv forsvarsmur med et velplaceret frispark og lavede sit første mål for klubben.

Billedet var uændret efter pausen. De to forsvar havde ikke for alvor styr på tingene, og der var hele tiden åbninger at spille i. Det gav en meget urolig kamp og fin underholdning for publikum.

Hoffenheim intensiverede presset mod slutningen i jagten på den udligning, der ville kunne tænde håbet før returkampen.

Men stormløbet var uden den afgørende brod, og i stedet afgjorde indskiftede James Milner kampen et kvarter før tid.

Efter et hurtigt taget frispark var Milner pludselig fri i venstre side, og hans listige afslutning strejfede en modspiller og kilede sig ind i fjerneste hjørne bag Hoffenheim-keeper Oliver Baumann.

Med 2-0 havde Liverpool halvandet ben i Champions League, men holdets defensiv er mildt sagt ikke skudsikker.

Mod slutningen lod bagkæden sig overraske af en simpel fremlægning, og Mark Uth gav Hoffenheim nyt håb med en flad afslutning til 1-2.

Trods den afsluttende opmuntring kommer tyskerne dog på en meget svær opgave, hvis de skal vende slaget i returkampen på onsdag i næste uge.