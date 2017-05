Knæskade forhindrer svensk fløjspiller i Viborg-skifte

- Det er en rigtig kedelig nyhed, at Hanna har fået en korsbåndsskade. Vi havde glædet os til at få hende til Viborg HK, hvor en spiller af hendes kaliber ville have tilføjet vores spil en ekstra dimension.

- Men vi er endnu mere kede af det på Hannas vegne, at hun nu skal igennem et længere genoptræningsforløb.

- Der er dog ingen tvivl hos os om, at hun nok skal komme godt igennem, siger Viborg-direktør Henrik Dahl til klubbens hjemmeside.

26-årige Fogelström har siden 2014 indtaget højrefløjen i Toulon og skulle i de næste to sæsoner have trukket den grønne Viborg-trøje over hovedet.

- Jeg så virkelig frem til at flytte til Danmark og repræsentere Viborg HK. Jeg er virkelig ked af det, der er sket og er skuffet over at misse et eventyr i Danmark.

- Vi får at se, hvad fremtiden bringer. Jeg vil til slut gerne ønske Viborg HK et held og lykke i den kommende sæson. Måske vi ses igen en dag, siger Hanna Fogelström.