Knæproblemer tvinger Hobro-stopper til karrierestop

Baggrunden er, at knæproblemer bliver ved med at genere den amerikanske forsvarsspiller, der ikke har været i stand til at spille for Hobro i foråret.

Babajide Ogunbiyi håber, at han kan fortsætte i fodboldverdenen.

- Jeg er glad for den karriere, jeg har haft, men nu vil jeg se fremad. Lige nu har jeg gang i flere små projekter, men jeg drømmer om at blive sportsdirektør en dag, siger Babajide Ogunbiyi.

Han har spillet i Danmark i syv år. Fra 2010 til 2015 tørnede amerikaneren ud for Viborg FF, og efter en kort afstikker til Vendsyssel FF har han optrådt for Hobro siden 2015, hvor han har spillet 34 kampe og scoret to mål.