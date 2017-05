Knækket Kildemand: Træls aften med problemer fra start

Her deltog han som førstereserve efter afbud fra Nicki Pedersen, men allerede fra sit første heat begyndte det at gå galt, siger Peter Kildemand.

- Jeg havde lidt problemer fra start af. Jeg lavede en kørefejl i mit første heat, hvor jeg egentlig lå til at få point, og senere styrtede jeg to gange.

- Overall var det en rigtig træls aften, hvor vi ikke kunne få cyklen til at fungere, og jeg ikke kørte optimalt, siger Kildemand.

I både 12. og 13. heat måtte han udgå efter at være styrtet.

- I 12. heat ramte jeg et spor, og cyklen løftede sig helt vildt, og jeg kunne ikke få den ned. I stedet fik jeg den ned over foden og fik faktisk en del ondt i foden.

- I heatet bagefter lavede jeg en kørefejl, og cyklen snurrede rundt for mig. Det var meget åndssvagt. Jeg følte ellers, jeg var begyndt at få lidt fart i cyklen, selv om det ikke var nok.

- Det her var en god mulighed for at vise sig frem, og så var sådan noget som det her lige præcis noget, der ikke måtte ske. Det er rigtig træls, siger Peter Kildemand, der kæmper for en plads i Danmarks trup til hold-VM.

Nu skal han en tur forbi lægen for at se, om venstre fod har lidt større skade.

- Jeg overvejede, om jeg kunne køre videre efter at være styrtet, men det kunne jeg. Nu skal jeg dog lige have taget et røntgenfotografi for at tjekke, om noget er brækket.

- Lige nu er den i hvert fald rigtig øm, og jeg sidder med is på, siger Kildemand, der gerne vil glemme lørdagens grandprix:

- Det er svært at tage noget med, når man kun får et point. To styrt og en rigtig øm fod er i hvert fald ikke noget positivt at tage med herfra, siger fynboen.

Lidt bedre gik det for Niels-Kristian Iversen, der blev nummer ti. Han fik syv point lørdag aften.

Næste VM-grandprix er i Prag 10. juni.