Klublegende stopper som træner i Brøndby

- Vi er kede af at sige farvel til Auri, men har forståelse for, at han ønsker at prøve kræfter med noget andet, siger sportsdirektør Troels Bech til brondby.com.

Auri Skarbalius spillede godt ti år for Brøndby fra 1995 til 2005. I 2011 vendte han tilbage som cheftræner for klubbens superligamandskab.

Det blev ingen succes, og i 2013 blev han fyret efter akkurat at have reddet Brøndby fri af nedrykning.

Efter et ophold i Viborg vendte litaueren dog tilbage til Brøndby som U19-træner i 2015. Kort tid efter måtte han træde til som midlertidig cheftræner for superligaholdet.

Det skyldtes Thomas Franks opsigelse i kølvandet på skandalen, hvor bestyrelsesformand og storaktionær Jan Bech Andersen blev taget i at have kritiseret Thomas Frank på et fanforum.

Mens Auri Skarbalius altså igen forlader Brøndby, så meddeler klubben, at en anden tidligere spiller, Martin Retov, veksler stillingen som midlertidig assistenttræner for superligamandskabet til en permanent aftale.