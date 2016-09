Klubejer: Bendtner får to år i Nottingham Forest

28-årige Bendtner, der tidligere har spillet for tyske Wolfsburg og London-klubben Arsenal, skifter på en fri transfer. Han blev fritstillet af tyske Wolfsburg i april.

Nottingham Forest, som spiller i den næstbedste engelske fodboldrække, skal i øvrigt møde Bendtners tidligere klub Arsenal i Liga Cuppen på hjemmebane senere i denne måned. Datoen for det opgør er 20. september.

Nottingham Forest vandt Europa Cuppen for mesterhold i 1979 og 1980. Turneringen har siden skiftet navn til Champions League.

Klubben har haft det svært de seneste år og er lige nu placeret på syvendepladsen i den næstbedste engelske række.

Bendtner har scoret 29 mål for Danmark i 74 landskampe. Han har ikke været med i de seneste landskampe under landstræner Åge Hareides ledelse.

Mellem 2005 og 2014 scorede han 45 mål i 171 kampe for Arsenal, men blev i perioden også lejet ud til Sunderland, Birmingham og Juventus.

Endnu har Bendtner ikke selv meldt noget ud, men skiftet til Nottingham Forest må siges at være et tegn på, at han går efter spilletid frem for alt.

Tidligere i karrieren har Bendtner meldt ud, at det kun var klubber i de bedste fodboldligaer, som kunne være relevante steder at spille for angriberen.