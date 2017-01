Bayern München-bossen Karl-Heinz Rummenigge forstår ikke Fifas beslutning om at udvide VM fra 32 til 48 hold fra 2026. Han frygter et brud mellem de europæiske klubber og Fifa. (Arkivfoto).

Klubchef truer Fifa med brud efter VM-udvidelse

Det vurderer chefen for de europæiske klubbers sammenslutning (ECA), Bayern München-bossen Karl-Heinz Rummenigge, lørdag over for den tyske avis Bild.

- Jeg er i bund og grund imod revolutioner, da de for det meste ender blodigt. Jeg er dog bange for, at det naturligt vil føre til en revolution, siger Rummenigge til avisen.

- De største klubber og ligaer vil måske på et tidspunkt spørge; hvad skal vi bruge Fifa og deres kuriøse beslutninger til?

- De belaster i sidste ende kun fodbolden og tjener den ikke, siger Bayern-bossen.

ECA og Fifa har i øjeblikket en samarbejdsaftale, der har udløb i 2022 - fire år før Fifas VM-udvidelse træder i kraft.

- Det betyder, at for tiden derefter - også når det gælder VM i 2026 - så er der ikke en aftale.

- Der er derfor behov for at se på, om man overhovedet kan finde sammen i et samarbejde, siger Rummenigge.