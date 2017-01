Klopp vil se trodsreaktion på Old Trafford

Liverpool besøger søndag Manchester United, og begge hold skal bruge en sejr for at holde kontakt med toppen.

Ganske vist rejser Liverpool til Old Trafford med en føring på fem point i forhold til Manchester United i Premier League, men det er alligevel Merseyside-klubben, som er under pres.

Samtidig har United fået rettet op på en skrantende skude. José Mourinhos tropper har ikke tabt i 15 kampe i træk på tværs af alle turneringer - og de seneste ni kampe er alle vundet.

Liverpool ramte slet ikke niveauet onsdag aften mod Southampton i den første af to semifinaleopgør i Liga Cuppen.

Jürgen Klopps hold producerede stort set ikke noget offensivt og var heldige med at slippe fra havnebyen med 0-1.

Den tyske manager kræver en helt anden indsats fra sine spillere søndag.

- Vi skal vise en reaktion mod Southampton (i returkampen, red.), men det vil være bedre at vise en reaktion i weekenden, for vi har brug for en bedre præstation på Old Trafford, siger Klopp ifølge AFP.

Han er ikke alene om at ville se en forbedring søndag.

Mourinho var heller ikke tilfreds med præstationen fra United trods sejren på 2-0 over Hull tirsdag aften i Liga Cuppen.

- Vi skal gøre det bedre, end vi gjorde i første halvleg. Jeg skal gøre det bedre, og fansene skal også gøre det bedre, lyder opfordringen fra den portugisiske manager ifølge Reuters.

En af de spillere, som manglede tirsdag, var Zlatan Ibrahimovic. Svenskeren var blevet syg, men han ventes tilbage til opgøret mod Liverpool.

Ibrahimovic har været i god form på det seneste og blev i ugens løb kåret som decembers bedste spiller i Premier League. Han mener, at hele holdet generelt har fundet vejen mod ny storhed.

- Jeg sagde "langsomt, langsomt" fra begyndelsen.

- Vi havde brug for at klikke som hold. Nu kan man se vores identitet som hold, siger Ibrahimovic til klubbens hjemmeside.

Manchester United har brug for tre point for at holde sig til i kampen om Champions League-billetter, mens Liverpool skal bruge tre point til at bevare kontakten med topholdet Chelsea.

Og ifølge statistikken kommer et af holdene til at vinde. Ikke siden år 2000 har de to klubber spillet uafgjort i ligasammenhæng på Old Trafford.

Rivalopgøret begynder søndag klokken 17.