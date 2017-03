2017 har foreløbig været en nedtur for Jürgen Klopp, som senest måtte se sit Liverpool-hold tabe 1-3 i Leicester.

Klopp varsler sommerrengøring i Liverpool

Klopp, som har måttet lægge ryg til kritik, efter at hans mandskab blot har vundet én af syv kampe siden årsskiftet, slår fast, at Liverpool godt kan være med, når der skal bydes på markedets dyreste spillere.

Liverpools formkrise efter nytår får nu manager Jürgen Klopp til at love udskiftninger i truppen frem mod den nye sæson.

- Klubben har aldrig sagt, at en specifik sum er for meget. Det er aldrig sket, og jeg regner heller ikke med, at det kommer til at ske.

- Vi kommer til at bruge penge til sommer. Selvfølgelig skal vi forstærke truppen, det er klart, siger Jürgen Klopp ifølge avisen The Guardian.

Eksperter har peget på, at Liverpools trup er smal, og at Klopp har få kvalitetsspillere at vælge imellem.

Derfor har det været kostbart, at holdet måtte undvære nøglespillere som Philippe Coutinho, der blev skadet i efteråret, og Sadio Mane, som var væk i januar for at kæmpe om det afrikanske mesterskab med Senegal.

- Vi kunne godt have brugt en eller to spillere i januar, da vi havde skadesproblemer og Africa Cup of Nations, men der var ikke rigtig muligheder i transfervinduet.

- Vi vil være forberedte på transfervinduet til sommer. Vi arbejder allerede på det - vi kan få brug for mellem to og seks spillere.

- Det handler ikke om penge, vi kan gå efter den spiller, vi ønsker, men på allerøverste hylde skal man måske konkurrere med Barcelona eller noget tilsvarende, forklarer Jürgen Klopp.

Aktuelt er Liverpool på femtepladsen i Premier League, men holdet kan rykke op i tabellen med en sejr over nummer fire, Arsenal, i topkampen lørdag aften.