Chelseas stjerneangriber Diego Costa brændte et straffespark i 1-1-kampen ude mod Liverpool.

Klopp om Chelsea-remis: Vi er stadig en del af ligaen

- Jeg har det virkelig fint med denne præstation. Jeg er glad for, vi kunne vise et lille tegn på, vi stadig er en del af denne liga, siger tyskeren til Liverpools hjemmeside.

Chelsea-manager Antonio Conte vil helst ikke dvæle for meget ved Liverpools gøren og laden. Han har allerede fokus på, at Chelsea på lørdag tager imod Arsenal i endnu et topbrag.

- Det er bedst ikke at kigge på de andre. Det er vigtigt at fokusere på os selv og forberede os på den næste kamp mod Arsenal, som bliver en svær opgave.

- Der er mange hold, der gerne vil vinde ligaen, siger Conte.

Italieneren ærgrer sig over, at Diego Costa brændte et straffespark på Liverpool-keeper Simon Mignolet et kvarter før tid.

- Vi havde en god chance for at vinde, men det var en skam for både Costa og mig. Mignolet gjorde det godt og lavede en god redning.

- Det var ikke nemt at komme hertil i den atmosfære. Vi må være tilfredse med indsatsen og resultatet, siger Conte.

Mens Mignolet var helten, da han reddede et straffe, så dummede han sig også tidligere i kampen, hvor han slet ikke opfattede, at Chelsea-stopperen David Luiz sparkede bolden i mål på et frispark.

- Jeg hørte ikke dommeren fløjte, og så sparkede David Luiz hurtigt. Det var en underlig følelse.

- Javist var det et godt frispark, men man vil jo altid gerne give sig selv en chance, siger Mignolet.

Chelsea topper ligaen med 56 point efter 23 kampe, mens Tottenham og Arsenal begge har 47 point. Liverpool er placeret på fjerdepladsen med 46 point.