Klopp maner til ro efter 2-1: Det er ikke slut endnu

- Det er ikke slut endnu, siger han ifølge AFP.

Liverpool-chefen så sit hold være på vej mod en sikker sejr, men Hoffenheim fik skabt en smule spænding med 1-2-scoringen tre minutter før slutfløjt.

- Jeg er tilfreds med præstationen, men vi ville gerne have vundet 2-0, og deres reducering kort før tid er ikke så godt for os.

- Vi kunne have scoret et eller to mål yderligere, og nu har vi brug for Anfield i returkampen, siger Jürgen Klopp.

Hans kollega i Hoffenheim, Julian Nagelsmann, græmmer sig over, at de tyske Europa-debutanter ikke var mere effektive mod et lidt skrøbeligt Liverpool-forsvar.

Hoffenheim brændte blandt andet et straffespark i begyndelsen af kampen.

- Hvis vi udnytter vores chancer derovre (i Liverpool, red.), kan det godt ende med at blive spændende, siger Julian Nagelsmann.

- Vi fortjente minimum uafgjort. Kampforløbet var uheldigt for os. Det var små ting, lyder det fra trænertalentet.

Liverpool og Hoffenheim spiller returkamp i England på onsdag i næste uge.