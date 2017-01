Liverpools mesterskabsdrømme led et stort knæk, da holdet overraskende tabte til bundholdet Swansea på Anfield. Arkivfoto.

Klopp langer ud efter passivt forsvar efter nederlag

Liverpool-manageren havde svært ved at skjule sin skuffelse efter nederlaget til bundholdet Swansea.

2-3-nederlaget er et hårdt slag i Liverpools drømme om at vinde mesterskabet i Premier League.

Liverpools manager, Jürgen Klopp, havde svært ved at skjule sin skuffelse, efter at hans mandskab lørdag eftermiddag led et skuffende nederlag til Swansea.

Efter kampen får især Liverpools bageste kæde kritik af tyskeren.

- Vi viste igen, at når det fungerer, så er vi et stærkt hold, og vi kan virkelig skabe chancer og score mål, siger Klopp efter kampen.

- Men forsvarsspillet ved alle tre mål var ikke godt nok. Det er en meget vigtig del af spillet, og det var meget skuffende i dag, tilføjer den utilfredse manager.

Klopp var især utilfreds med forsvarets markering under Swanseas åbningsmål. Her kunne den 193 centimeter høje Fernando Llorente ubesværet score til 1-0.

- Vi tabte den første udfordring efter et hjørnespark, og jeg kan ikke se, hvordan Llorente kan være komplet fri i det lille felt og score målet. Han er ret svær at overse, raser Klopp.

Det lykkedes ellers Liverpool at kæmpe sig tilbage i en kamp, hvor holdet var bagud 0-2. For med to flotte mål fik Liverpools brasilianske angriber Roberto Firmino troen tilbage i holdets jagt på en sejr.

Men i forsøget på at få alle tre point på Anfield glemte Liverpool-tropperne at passe de defensive pligter, og det åbnede for Swanseas sejrsmål, mener Klopp.

- Vi spadserede tilbage. Vi scorede, og vi kunne ikke skifte til at spille defensivt. Det var det største problem i den situation, siger Jürgen Klopp.