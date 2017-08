Klopp jagter CL-billet i hjemlige omgivelser

Tirsdag aften venter en endnu vigtigere fodboldkamp, da Liverpool skal ud i to afgørende opgør om at komme med i Champions League-gruppespillet.

Det kræver samlet sejr over tyske Hoffenheim, hvis den målsætning skal opfyldes.

Liverpools tyske manager, Jürgen Klopp, som tidligere har været træner for blandt andet Borussia Dortmund, kender en del til Hoffenheim både som by og klub.

- Det er en smuk region. Hoffenheim er mere en landsby end en by. Det er ikke langt fra det område, hvor jeg voksede op, siger Klopp ifølge AFP.

Liverpool må for tiden klare sig uden Adam Lallana, Nathaniel Clyne og stjernen Philippe Coutinho, der alle er ude med skader og ikke er rejst med til Tyskland.

Til gengæld råder Liverpool over angriberen Roberto Firmino, som scorede og assisterede i kampen mod Watford, og som spillede for Hoffenheim mellem 2011 og 2015.

- Det bliver helt klart ikke en nem kamp. Hoffenheim er et stærkt hold. Det har holdet bevist ved at blive nummer fire i Tyskland.

- Det er en interessant klub, for de har mange gode og unge spillere. De har dog mistet to af dem (Sebastian Rudy og Niklas Sule) til Bayern München.

- Det er en stor udfordring, men jeg ser frem til det, siger Klopp.

Hoffenheim-træner Julian Nagelsmann var med til at sørge for, at holdet ikke tabte en eneste bundesligakamp på hjemmebane i sidste sæson.

- Vi vil gøre alt for at gå videre. Liverpool er et fænomenalt hold, men jeg har allerede en idé om, hvordan vi skal snige os til et godt resultat, siger Nagelsmann.

Tirsdagens kamp spilles klokken 20.45. Returkampen spilles på Anfield onsdag i næste uge.